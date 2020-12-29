近日天氣多變、早晚溫差大，皮膚病症往往在此時更容易發作，中醫理論中的六邪，「風寒暑溼燥火」都是引起生病的原因之一，以溼疹來說，去除暑氣之外，風寒溼燥火皆為引發的因素，針對溼疹容易上身、發作特性，歸納原因包括居住環境、個人體質和飲食習慣有關。

倘若居住環境鄰近山區、河流等溼氣較重的位置，或個人體質因素而爆發溼疹，中醫常說五臟六腑不調和，就是功能失調造成氣血不合引起的結果，體內溼氣及有毒的物質，正常路徑應由尿液或糞便排出，而非經由皮膚代謝。

中醫師鄭愛蓮表示，正常皮膚代謝是排掉汗水或油脂，若排出的是有毒物質，皮膚就會非常癢，甚至形成小水泡，必須藉由中醫內外雙重調理，才能讓五臟六腑逐漸回復正常運作，慢慢改善變好。

皮膚問題與人體的五臟六腑皆有關聯性，中醫認為肺主皮毛，肺氣受阻，就會發生皮膚癢、起疹子的症狀；再者，體內溼氣主要靠脾胃代謝，若代謝不佳，脾胃轉動效果不好，就容易引發皮膚病灶。此外，與肝腎系統也有關係，肝腎系統虛弱相對排毒能力也會變弱，腎氣不足、元氣不佳，代謝功能就差。

臨床上常遇到病人在飲食方面都能夠配合，但回診時皮膚病灶又出水、發紅疹、小水泡且發癢難耐，進一步詢問後發現幾乎都是作息不規律造成的。

鄭愛蓮曾收治1名30多歲任職於外商公司的女性，每個月當中會有幾天需要與國外總公司開線上視訊會議，治療初期常會反覆發作，直到逐漸進入穩定階段時，發作的狀況才減少。所以若遇到學生或上班族習慣熬夜晚睡，治療期間也應調整作息，才有助治療過程順利、加速病況好轉。

溼疹好發部位多半在手肘內側、膝蓋後面或前胸、耳朵後面，少數出現在後背，但鄭愛蓮近期遇到的幾個女性病例，皆冒發在嘴唇周圍，不僅紅腫、出水且發癢，還影響外貌，雖然防疫期間能戴上口罩遮掩，但長時間下來卻又導致病灶悶熱發癢，還需要忍耐溼與毒排出的過渡期。

倘若發癢症狀較嚴重，建議中西合併治療，並在睡前塗抹少量類固醇緩解，以免夜晚輾轉難眠，反而讓免疫力降低，延緩病症復原。

生活環境中可藉由空調達到除溼效果，治療溼疹期間也必須搭配飲食忌口，排除體內溼氣與有毒物質。

中醫建議，濕疹發作時，芒果、西瓜等涼性食材及生菜沙拉，盡量避免。(示意圖/Unsplash)

鄭愛蓮提醒，生冷食物如生菜沙拉、涼拌菜，以及小番茄、西瓜、芒果等，皆屬涼性食材也應避免食用。

雖然橘子也屬涼性，但在橘子蒂頭處畫一小圓圈，將蓋子掀開撒一點鹽巴再蓋回，經過烤箱或微波加熱後，都能改變水果屬性。其他像是木瓜、香蕉，加點蜂蜜一起烤，抑或將水果切片佐以紅茶煮成水果茶，就能變得較適合皮膚病患食用。

此外，酒、海鮮和牛羊肉應禁食，才不致因為貪嘴導致發癢抓破傷口，還有引發蜂窩性組織炎的疑慮。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)