國道一號東湖交流道附近，今（29日）上午8時54分發生一起連環追撞事故，據高速公路局北區交控中心資訊，現場疑似4輛自小客車不明原因追撞，有一名女子受傷送醫，目前該路段車流回堵，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

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下車看車損被撞飛 國3二次車禍4傷

(中時新聞網)

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