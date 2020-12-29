國1東湖交流道4車連環撞 1女送醫車流回堵 09:432020/12/29 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1東湖交流道附近4車連環撞，1女送醫車流回堵。（截自/高公局即時路況資訊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號東湖交流道附近，今（29日）上午8時54分發生一起連環追撞事故，據高速公路局北區交控中心資訊，現場疑似4輛自小客車不明原因追撞，有一名女子受傷送醫，目前該路段車流回堵，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。 美麗星二代1／聚餐後各自回家 吳宗憲二女兒Vivian 出嫁前不搞同居 下車看車損被撞飛 國3二次車禍4傷 (中時新聞網) #東湖 #交流道 #追撞 #車流回堵 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 左鎮二寮元旦觀日出交通管制 岡林國小露營區搶手 09:442020/12/29 生活 1分鐘讀財經》電動車概念夯 法人看好PCB鏈7檔 08:062020/12/29 財經 非特製機車 停身障車位算違規 04:102020/12/29 地方新聞 曾文溪排水第10號橋 改善動土 04:102020/12/29 地方新聞 美國線買艙費 元月漲1倍 04:102020/12/29 財經要聞 斥資1.5億 竹市東大路林蔭大道啟用 04:102020/12/29 地方新聞 大陸「國民神車」五菱汽車半年股價狂漲1500％ 網友：這是火箭 11:402020/12/29 財經 藍綠大咖先後參拜 借宮廟別苗頭 04:102020/12/29 地方新聞 鐵道觀光崛起 鳴日號跨年先行 04:102020/12/29 產業特刊 大魯閣調體質 今年拚轉盈 04:102020/12/29 證券．權證 妙齡女疑緊張誤踩油門 6旬阿伯遭拖行輾壓重傷亡 11:232020/12/29 社會 社會熱門新聞 台籍機師落地約砲 月薪20萬向女友借錢還睡她美甲師 - 社會 OL床上放藍色棒狀物 人夫羞喊「口味真重」 真相曝光好尷尬 - 社會 聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚 今宣判得付前妻1112萬 - 社會 269中尉排長之死沒人要負責 母帶遺照哭癱喊司法不公 - 社會 女大生遭同學精液射滿身 控訴學校掩飾 校方澄清沒有偏袒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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