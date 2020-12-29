美國國會眾議院周一投票推翻了川普總統否決7400億美元國防政策法案的決定，這個形同對總統的責難，凸顯出在川普即將卸任的前幾周，共和黨內部已出現嚴重分歧。

周一眾議院以322票對87票通過推翻川普總統決定的議案，其中有109名共和黨眾議員支持推翻川普的否決，讓這項措施的命運留待共和黨領導的參議院決定，參院料將在本周進行最終表決。如果參議院支持眾議院的行動，這將成為川普就任美國總統以來的第一個推翻否決案。

川普上周三否決該國防法案，他表示，這是因為他希望該立法撤銷對社群媒體公司的免責保護，並反對部分軍事基地改名的條款。這些軍事基地是以美國內戰時期支持擁奴制度的南方將領命名。

自1961年以來，美國國會每年都會通過該國防法案，其中涉及許多國防政策議題，也包括為美軍加薪。今年美國國會以超過能推翻總統否決權所需之三分之二多數票通過該法案，但川普仍然執意否決該法案，於是該法案又重新回到國會，就是否推翻總統否決權展開進一步的表決。

(時報資訊)