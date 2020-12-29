立法院24日院會處理美國萊豬進口行政命令及相關修正法案，展開「表決大戰」。國民黨原訂於23、24日在立法院外舉行大規模抗爭，後因台灣爆出新冠肺炎本土病例而取消，僅保留23日晚間的直播開講，引發基層反彈與對美國「放水」質疑。國民黨桃園市議員舒翠玲表示，國民黨不是在放水，而是大多為讀書人，不習慣街頭抗爭、草莽與機動性不足，像同黨立委蔣萬安認真要兇起來看起來也很兇，但也還是給人「文質彬彬」的感覺。

舒翠玲29日接受香港媒體《中評社》訪問，針對萊豬表決國民黨取消原訂抗爭，到底是不是在對美國「放水」？舒直言，國民黨內很多都是讀書人，始終給人「文謅謅」的感覺，不太習慣街頭抗爭，也不太善於這樣的操作，草莽性與機動性都不足，像蔣萬安真的要兇起來看來很認真也很兇，但還是讓人感覺「文質彬彬」的。

至於台中市市長盧秀燕槓AIT（美國在台協會），獲得高度民意，國民黨立法院黨團卻擋不住萊豬進口9大行政命令，未來反萊豬戰火會否移轉到藍營縣市，甚至形成「地方比中央強」局面？舒翠玲表示，「令不出中央」是國民黨過去最常被詬病的地方，因為黨的組織實在太大，所以會給人「百足之蟲，至死不僵」的錯覺，但其實國民黨體質亟欲調整，而現在正是國民黨體質調整的關鍵時刻。

舒翠玲指出，如今為了反萊豬，中央、地方連成一線，那中央領導就必須要思想、行動、貫徹執行，藍營地方政府與議會配合，才能夠形塑政黨政治、破除地方派系，才能展現出戰鬥力並讓基層感受到自己的聲音有被聽見。舒更強調，其實不論黨的運作如何，重點還是在「民心」；得民心者黨自然會興盛，反之亦然，故在位者必須思考何謂「得民心」。

(中時新聞網)