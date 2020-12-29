在眾多獨家電影、影集與HBO GO服務專區全館上架推動下，CATCHPLAY＋影音平台今年三地註冊會員已達660萬人，付費會員也突破140萬人，用戶數大幅成長一倍。

CATCHPLAY＋執行長楊麗貞表示，在大量美劇、商業與藝術電影以及國片驅使下，CATCHPLAY＋每個月觀看時數平均成長50％，又以獨家上架作品最吸睛，今年影集類前十名有五部為CATCHPLAY＋全台獨家上架。

會員年度觀看前3名，影集類依序為台劇《我們與惡的距離》、全台獨家上架的全球火紅影集《正常人》、NHK電視台與公視共同製作的《路～台灣EXPRESS》；電影類則由《寄生上流》、《返校》與《小丑》分佔前3名。

大導演諾蘭執導的電影《天能》上架兩周，年度觀影排名攀升至第4，拿下本屆金馬獎五項大獎的電影《消失的情人節》，上週於CATCHPLAY＋搶先獨家上架，數日便空降年度觀影排名第14。

(工商 )