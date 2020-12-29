魔王級寒潮襲台倒數，氣象局表示，明白天起氣溫將跳水式下降，氣象局長鄭明典今早在臉書PO出寒潮爆發20秒影片，直呼這次冷空氣推進的速度相當快，是很典型的寒潮爆發事件。

鄭明典PO出寒潮爆發20秒影片。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典表示，這波寒流地面降溫幅度大，冷空氣推進的速度很快，從影片上可以看到，藍色的冷空氣從大陸北方迅速南下，不久就會覆蓋台灣，冰封全台，是很典型的寒潮爆發事件。

鄭明典指出，明天報到的寒流中心最高氣壓1072百帕，通常冷空氣越冷或越厚，冷高壓的中心氣壓就越高，1072已是很高的數字，「當然，很多人喜歡和2016年1月的霸王寒流比，當時圖上標的是1092，那是個很難超越的紀錄」，而這波寒流1072百帕已經很強，還是應該留個紀錄！

氣象局提醒，今晚風力將迅速增強，預計在短短6至12小時內，風力就從平均風5至6級增強到8到9級，陣風從8級增加至11級，明天(30日)鋒面通過，寒流南下相當迅速，各地氣溫暴跌，越晚越冷，日夜溫差可達15度左右，跨年至元旦(12/31~1/1）清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，桃竹眠等空曠地區更冷下探5度，體感溫度僅-1度。

氣象局表示，北部從明天晚上到元旦早上都在10度以下，明晚到周四低溫加上鋒面水氣，北部、東北部1000到2000公尺的高山有降雪機率，像是七星山、太平山、拉拉山等，而陽明山高度介於800公尺到1200公尺之間，想賞雪要碰運氣，並提醒路面會結冰，想賞雪的民眾開車要注意安全。

(中時新聞網)