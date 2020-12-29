陸媒《環球時報》29日報導，回顧過去一年，民進黨當局挾洋自重、持續挑動緊張局勢，「武統」、「擦槍走火」等字眼不斷在兩岸輿論場閃現。《台海研究》主編、上海台灣研究所常務副所長倪永杰以「風高浪急，斷流脫鉤」形容一年來的兩岸關係。雖對兩岸關係透露出明顯的失望，但對和平統一仍抱有希望。

《環時》是於27日專訪倪永杰，他說，如果形容2020年兩岸關係的特徵，會說「風高浪急，斷流脫鉤」。今年疫情肆虐，美國狂打「台灣牌」，兩岸遭遇天災、人禍的雙重打擊，民進黨藉疫推動兩岸「斷流脫鉤」政策，拒絕防疫合作，拒絕武漢台商、台生、台屬等回台，歧視陸配、陸生權益；污蔑「武漢病毒」，升高民意敵意螺旋；中斷兩岸航班，相互隔離，兩岸人員交流懸崖式下跌。台灣海峽已邁向戰爭邊緣，處於懸崖邊上。

倪永杰稱，和平統一仍是大勢所趨。這既是中共中央既定政策，體現戰略定力、戰略耐心，又是他曾建議的「智統」的必然歸宿。

之所以這麼說，首先因為中國更加強大，中美實力差距加快縮小，中國負責任大國形象深入人心。

二是大陸對台方略經過文武兩套策略、軟硬兩手的演練、配合，通過對台政治、經濟、軍事、法律等全方位、全領域、高頻率的磨合，更加科學有效、成熟完善，大陸掌控台海局勢、塑造兩岸關係、應對複雜局面的能力有了前所未有的提升。

最後，台灣民進黨執政基礎已經有所削弱，開放美豬美牛、關閉中天新聞台，製造綠色恐怖，「討厭民進黨」的民意又回來了，「不敢獨、不能獨、必被統」將成為台灣多數民意。

倪永杰認為，民進黨的「斷流脫鉤」政策、誣衊醜化大陸，煽動台灣民眾敵視大陸，歧視大陸民眾的權益導致兩岸關係惡化，也使大陸民眾對民進黨、台獨勢力的反感達到頂點。這不是什麼「仇台情緒」，不是對美麗寶島台灣、對善良台灣民眾的厭惡，而是對民進黨、台獨勢力的聲討。實際上，相比台獨勢力對於兩岸民眾的挑撥、對於大陸的惡毒攻擊，大陸民眾相當理性、克制。

倪永杰表示，《香港國安法》實施後對香港的長治久安產生正面效應。民進黨當局、「台獨」勢力多年來的策略之一就是培植「港獨」並與之長期勾結，旨在破壞香港與大陸的關係。《香港國安法》可以有效阻斷「台獨」與「港獨」狼狽為奸，嚇阻民進黨當局不敢把手伸進港島，因此它不會影響港台民眾間正常交流往來、經濟活動，相反會提供保障。而民進黨攻擊「今日香港、明日台灣」是服務於選舉鞏固政權的需要。

倪永杰強調，拜登政府上台後，中美關係競爭衝突的格局不會改變，但得到暫時緩和，甚至可能獲得經濟、防疫及氣候等方面的合作，也使兩岸關係獲得避險甚至改善的機會之窗，避免兩岸關係進一步惡化。

(中時 )