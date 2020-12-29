台灣民意基金會今天公布最新民調，與上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少 2.4個百分點，不贊同的人增加5.2個百分點；贊同者只比不贊同者多16.5個百分點，比上個月明顯減少7.6個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這意味蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已經在今年底結束。

台灣民意基金會今天在台大校友會館，針對「2020蔡政府重大施政表現」舉行十二月全國性民調發表，由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林濁水、楊憲宏等三名學者專家與談。

台灣民意基金會提供

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蔡英文總統第二個任期上任已經七個月，民調顯示，對於蔡英文處理國家大事的方式，有17.5％非常贊同，35.3％還算贊同，20.6％不太贊同，15.7％一點也不贊同，11％沒意見、不知道或拒答。

換句話說，有五成三的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同。贊同比不贊同的人多 16.5 個百分點。

游盈隆表示，蔡英文總統仍續獲過半數台灣人民的認可，但和上個月相比，可以發現，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少2.4個百分點，不贊同的人增加 5.2 個百分點；這一來一往使得贊同蔡總統國家領導方式的人比不贊同的人只多16.5個百分點，比上個月明顯減少 7.6個百分點。

他說，這意味著蔡總統整體聲望再度出現明顯下滑現象，顯示蔡的第二任蜜月期已經在2020年12月結束。

游盈隆指出，蔡英文從年初開始到12月結束，整整一年蔡英文的「總統職務表現贊同率」都高於50％；最高是5月的71.2％，最低是 12 月的 52.8％。這出現在武漢肺炎大流行的奇特歷史情境下，是一個非凡的表現，也是一個非凡的成就。

但從另一個方面看，「總統職務表現不贊同率」最低是5月的15.6％，最高是12月的36.3％，兩者相差 20.7 個百分點。他說，這表示在過去七個月中，不贊同蔡英文總統領導國家方式的人急遽增多，如果換算成實際成年人口數，那大約是四百萬人左右。

對於蔡英文能一整年維持五成以上高聲望的原因，游盈隆歸納出政府防疫表現傑出、紓困贏得人心、亮麗的經濟表現、良好的台美關係、兩岸處理獲肯定等原因。

不過游盈隆認為，在今年下半年已出現幾個重要的隱憂。包括開放美國萊豬進口問題、多數人失望的司法改革、以及最近新浮現的新聞自由問題。對外則是川普時代即將走入歷史，台美關係榮景不再，兩岸關係形隨勢轉充滿不確定性。因此接下來的2021年，蔡總統聲望走勢為何？非常值得關注。

此次民調訪問期間是12月21至22兩天，有效樣本1071人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負 2.99個百分點。

(中時 )