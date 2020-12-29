監委林文程質疑馬政府時期以「中華台北」身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌指示外交部應配合監委追查真相。國民黨革實院長羅智強今早連發兩文，第一則質疑此事是蘇揆「想造蔡英文的反！」但半個多小時後發第二則文向蘇揆「鄭重道歉」，表示原來是蘇揆想自首自己「賣台」。

羅智強在第一則發文說，監察委員要查馬英九賣台，因為馬政府出席WHA用「中華台北」，蘇貞昌大聲說要行政機關配合調查。他想說的是，馬英九不用為這件事7pupu，因為蘇貞昌不是衝著馬英九來的。蘇貞昌其實是想要法辦蔡英文，報蔡英文把他推上萊豬火線受羞辱的仇啦！

他表示，因為，不要說2016年，「賣台」的蔡政府也是用中華台北的名稱參加WHA，「賣台」的蔡英文每年派代表與會的亞太經濟合作會議 (APEC)，也仍然接受中華台北的稱謂啊！蘇貞昌當然知道，如果馬英九賣台是過去式，那麼蔡英文賣台可是現在進行式啊！拜託拜託，可不可以趕快把蔡英文抓去關，民進黨都政黨輪替了，賣台的國民黨都下台了，蔡英文竟然還繼續在賣台，實在太恐怖！太可惡！

過沒多久，羅智強又以「鄭重道歉」發第二則文說，他以為蘇貞昌支持監察院法辦馬英九用「中華台北」參加WHA是賣台是「指馬罵蔡」，想法辦蔡英文也用「中華台北」參加WHA、APEC是賣台。但他誤會蘇貞昌了，原來蘇貞昌是想自首自己「賣台」，因為，竟然才三個月前還說用「中華台北」證明「台灣不可輕侮」。

羅智強酸諷，蘇貞昌真的是一個很有原則的人，一路走來，紿終在騙騙神騙人，現在騙自己。台灣有蘇貞昌真好。

(中時 )