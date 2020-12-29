46歲日本歌手華原朋美早年在90年代紅極一時，去年她未婚生下一子，今年初又和經紀公司解約，令人擔心她的經濟狀況。媒體報導，她將掏金念頭轉往歌迷會，最高等級的VIP會費一年要價36000日圓，約1萬出頭台幣，後來她發文稱有鐵粉喊太貴不想加入，她一度心灰意冷，接著改口說沒差，「以後好好珍惜那些真心喜歡我的粉絲比較重要」。

華原朋美早年以〈I'm proud〉、〈I BELIEVE〉、〈Hate tell a lie〉闖出知名度，也締造了百萬銷售量，她與小室哲哉分分合合的戀情也在當年備受矚目。近年華原朋美狀態不佳，多次傳出發福，去年她生孩子當媽，卻避談孩子的爸身分，稱是朋友介紹的上班族，兩人沒有結婚計畫，可後來又被八卦媒體報導，男方疑似是有婦之夫。

華原朋美去年拍片，自稱懷疑保母虐待她小孩，一怒之下辭退對方，不久又聲淚俱下向對方道歉，也向介紹保母的好友高嶋知佐子說對不起，澄清都是誤會。今年8月又爆出，她被合作了20年的經紀公司解約，近年來演藝事業走下坡的她，透露會為母則強，考慮做收銀員或外送員，努力賺錢養小孩。

據《鏡周刊》報導，華原朋美最近開設付費的粉絲俱樂部，依等級一年要價從月費500元日圓，等同年費6000元日圓起跳，最貴的年費則是36000元日圓。近日她透露在路上遇到喜歡她多年的粉絲，她厚著臉皮問對方有沒有加入粉絲會，對方坦言沒有，華原朋美一度愣住，想說自己真的走下坡了，後來改嗆「沒差」，以後會全心珍惜更喜歡她的人。

(中時新聞網)