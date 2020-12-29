台南市跨年晚會決定續辦，但因應新冠肺炎的防疫需求，市府29日除公布最新的全程戴口罩、場內除補充水分外禁止飲食等「升級版」的5大防疫措施，也籲請正在居家隔離或檢疫、正在自主健康管理等3類民眾，在家觀賞現場直播，違反相關規定或經勸導不聽者均將從重處罰。

市長黃偉哲表示，防疫如同作戰，面對即將而來的跨年活動，市府認真以對，提升防疫措施，參加民眾必須遵守「從管制口進出會場」、「入場前實聯（名）制登記」、「入場時量體溫、雙手消毒」、「全程配戴口罩」及「除補充水分之外，場內禁止飲食」等5項防疫規定。

市府各局處也將動員工作人員及志工，在現場執行防疫工作，務求滴水不漏，請參加民眾配合，並提醒「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」，這3類民眾，請勿參加，改在家看直播。

黃偉哲還說，日前染疫的紐西蘭籍機師在機上咳嗽卻沒配戴口罩，抵台時還到處趴趴走，不僅感染了友人，還造成台灣250多天以來出現第一起本土案例；該名機師在疫調時極度不配合，這樣的態度及行為眾人撻伐，還引發社區感染疑慮，市府上周六、日的2場演唱會也因此延期。

黃偉哲強調，幸好這2個星期以來，並沒有出現其他本土案例，台南市的跨年晚會也決定繼續辦理，但將採高規格的防疫措施，市府也做好萬全準備，只要大家遵守相關規定，就可以安心跨年。

(中時 )