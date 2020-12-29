國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ（Caisse de depot et placement du Quebec）和台灣沃旭能源、國泰永續PE29日同步公布，第一次把CDPQ的基礎設施投資部位，注入台灣的離岸風場，成為第一筆直接投資在台灣基礎建設的國際資金。

沃旭能源表示，CDPQ和國泰永續PE將投資取得605MW大彰化東南離岸風場50％的股權，協議總金額約新台幣750億元，負責風場整體建造工作和長期運維以確保風場之最佳營運效能，風場預計於2022年如期如質完工，沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，此次合作夥伴所採取的融資模式，為亞太地區離岸風電融資創造獨特的範例。

CDPQ表示，沃旭能源將保留50％的股份，此項協議尚待台灣相關主管機關核准。

CDPQ 旗下資產規模達加幣280億元，約合新台幣6,129億元，其中基礎建設部門及投資是重要核心，投資台灣沃旭是CDPQ首次投資亞太地區的離岸風場。CDPQ在美國、歐洲和印度等地，針對太陽能及風能領域擁有十分豐富的投資經驗。

CDPQ執行副總裁暨基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot表示，「投資台灣這個深具吸引力的市場，成功讓我們進一步拓展亞洲足跡」。CDPQ在再生能源領域擁有豐富的投資經驗，持續尋找相關的新興投資機會。加拿大CDPQ亞太基礎建設執行董事Cyril Cabanes進一步說，「非常興奮能在台灣再生能源市場踏出第一步。在這裡我們看到了許多機會與可能」，將善用此次投資協議以及近幾年在印度與澳洲的成功經驗，持續在亞太地區投資再生能源與其他能源產業並拓展我們的足跡。

(工商 )