1.華邦電(2344)：明年NOR Flash產能全數滿載，傳價格將續漲，昨獲三大法人買超37367張，今早股價突破30關，寫30.6元波段新高。

2.商丞(8277)：追價買盤湧入，今早疾攻突破票面，強鎖漲停10.95元。

3.聯電(2303)：昨三大法人擴大買超38499張，昨夜ADR大漲4.22%，惟上檔50關反壓增強，股價開高走低。

4.台積電(2330)：昨外資持續擴大買超，昨夜ADR改寫次高紀錄，今早股價力守平盤515元，穩住大盤。

5.海光(2038)：鋼筋市場火熱，昨外資又回頭買超866張，激勵早盤股價一度彈上漲停。

6.春雨(2012)：接單暢旺，外資連兩日買超，今早股價急拉漲停20.55元，再創波段新高。

7.官田鋼(2017)：明年1月大漲4000元，有利下季，不理外資持續賣超，今早量增攻上漲停。

8.敬鵬(2355)：電動車應用起飛，明年首季營運看俏，早盤勁揚近4%，挑戰31元上方壓力區。

9.勤凱(4760)：訂單看到明年2月，基本面出色且短底已成形，多方放手攻上漲5%。

10.鄉林(5531)：資產題材火熱，外資回頭買超，激勵股價飆上漲停。

11.美隆電(2477)：居家防疫，家用音響與視訊會議音響拉抬業績，高檔整理後再攻，今早上揚3%。

12.立德(3058)：營運具轉機，股價創高回檔後，今早再度出擊，大漲逾6.5%。

13.車王電(1533)：中低價股當道，多頭湧入，爆量急攻漲停。

14.華紙(1905)：昨外資大舉買超4075張，激勵今早股價一度飆漲近9%。

15.聚積(3527)：出貨回溫，明年Q1拚不淡，早盤帶量強漲逾4.5%。

16.旺玖(6233)：外資再度敲進，軋空氣氛熱，買方積極，股價衝上36.6元漲停。

17.長榮(2603)：外資不鬆手，航海王再破浪而行，晨盤爆大量衝上40.4元天價，維持7%以上漲幅。

18.中電(1611)：資金青睞傳產股，早盤亮燈漲停，向5月高點靠攏。

19.旭品(3325)：計畫處分東莞廠土地，估獲利可貢獻逾2股本。早盤漲4.9%，改寫前高。

20.太普高(3284)：泰嘉攜上揚入主，新董座走馬上任，早盤觸及漲停。

21.中興電(1513)：全年EPS拚3元，外資昨大幅回補。早盤放量漲2.9%、重返月線。

22.彩晶(6116)：攻歐系車廠供應鏈發酵，昨獲三大法人聯手買超6622張，晨盤挾量走升2%，呈連4漲。

23.環球晶(6488)：董座徐秀蘭表示，明年矽晶圓一定會漲，激勵晨盤彈升5%，進逼歷史高點700元。

24.安可(3615)：近日獲外資偏多操作，早盤一度觸頂，登2年半高。

25.元晶(6443)：擴建大尺寸光電電池產線，獲投信連4買，晨盤放量彈升5%，站穩各均線。

26.儒鴻(1476)：昨獲三大法人買超相挺，晨盤價量俱揚走高4%，進逼前高430元。

(時報資訊)