聖地牙哥教士隊不想重蹈今年季後賽先發投手受傷崩盤的困境，球季結束後大舉補強輪值陣容，昨先換來光芒隊前賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell）。據大聯盟官網今（29）日報導，小熊隊亦已準備交易日籍投手達比修有，如此一來，教士隊將擁有這一右一左兩大王牌，先發投手實力超強。

34歲的達比修有今年戰績8勝3敗、自責分率2.01，在國聯賽揚獎票選排名第2，是一位「準賽揚獎」投手。他和小熊隊還有3年合約，總值6200萬美元，小熊應該會要求教士拿農場潛力新秀來交換。

教士隊明年除了達比修有、史奈爾，還有另一位先發大將拉梅特（Dinelson Lamet），後年克萊文傑（Mike Clevinger）再歸隊，先發輪值就更完美了。何況還有其他資質不錯的投手，教士的投手戰力空前堅強。

大聯盟相關人士大都認為達比修有轉戰教士隊並不令人意外，此因教士球團總經理普瑞勒（A.J.Preller）以前曾經任職遊騎兵隊，與達比修有是舊識，兩人有一定的交情，轉隊後相處一定沒有問題。

此外，達比修有2012年起從日職火腿鬥士隊轉戰大聯盟，已待過遊騎兵、道奇、小熊隊，共拿下71勝，看來即將準備加盟第4支球隊，也就是教士隊了。

(中時 )