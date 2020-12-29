大陸選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》再度捧紅伊能靜、寧靜、張雨綺等藝人，第二季目前正在籌備中，參賽者名單卻一直變更，原先瘋傳張栢芝、陳妍希、那英、阿嬌等人都是嘉賓，阿嬌卻臨時決定退出節目，日前又傳出由於節目主題曲會由王菲演唱，張柏芝也要求退賽。

據悉，張柏芝前陣子不但已經簽約，還準備飛到長沙開工，但她在得知節目主題曲是由王菲演唱，那英還邀請對方來亮相後，團隊立刻取消航班，並要求要退賽，不想讓節目組有消費她們的機會，加上節目即將開拍，許多女星都被直擊抵達長沙，但就是不見張柏芝，讓傳聞甚囂塵上。

然而有網友指出，節目的舞台總監最近低調關注了張柏芝的帳號，而且她的御用攝影師也已經加入節目組，更有傳言表示，張柏芝已經悄悄到了長沙，只是沒有高調公布，種種跡象都顯示張柏芝並沒有退出節目，反而正在為接下來積極備戰。

王菲疑似要為《乘風破浪的姐姐》第二季演唱主題曲。(圖/翻攝自微博)

事實上，《乘風破浪的姐姐》第二季一波三折，前陣子才傳出阿嬌會退賽疑似是因艷門照事件，讓她不願和同為受害者張柏芝同台，怕同框會讓當年風波再起，據《聯合報》報導，阿嬌所屬公司也迅速澄清消息，透露她最近安排了許多工作，對《乘風破浪的姐姐》第二季暫時沒有任何回應。

(中時新聞網)