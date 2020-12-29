大陸股市29日開盤小跌，上證綜指跌0.17％，深證成指跌0.4％。

新浪財經報導，類股方面，半導體族群拉升，廣東駿亞大漲7％，富滿電子、兆易創新、匯頂科技、斯達半導、士蘭微跟漲。

5G類股拉升，武漢凡谷、世嘉科技等個股漲停，宜通世紀、移為通信漲超8％，烽火通信、劍橋科技、中興通訊漲逾6％。

太陽能概念走弱，金辰股份開盤走弱跌超7％，陽光電源、天合光能跌逾6％，中來股份、東方日升等個股紛紛下挫。

白酒概念走弱，皇台酒業跌近6％，青青稞酒、金種子酒、大豪科技等跌逾4％。

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(工商 )

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