雞蛋料理是方便又美味的家常菜，一名女網友買了一盒蛋敲開後發現，蛋白呈現鮮紅色，讓她嚇到，急忙上網問網友，隨即引發熱烈討論，有內行人說這是月經蛋，有一點血塊還能食用，但若血斑超過0.3公分或擴散到蛋白，就不建議吃。

原PO昨（28）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，在全聯買盒裝雞蛋，返家後一敲開便被眼前的景象嚇到，只見碗裡的蛋白呈現鮮紅色，就連蛋黃上也有一絲血絲，猶如女性經血，讓她看了十分驚恐。

原PO google後得到答案為「紅色的雞蛋是因為雞在產卵的過程中，卵黃進到了輸卵管當中。簡單來說，就是血管破了，血液流入蛋清中，才出現了血紅色的蛋清，但是不影響食用，而這種紅色蛋清的雞蛋出現的機率是極小的。」

貼文曝光後，釣出不少相同經驗的網友表示「買過這種蛋之後，我都會打在碗裡，確認無異狀才煮」，留言中一名曾在養雞場工作的網友透露，「這個是月經蛋」，事實上雞蛋有一點血塊還能食用，若血斑超過0.3公分，甚至已經大面積擴散到蛋白，則不建議吃。

原PO將雞蛋煎過後，呈現的顏色讓她直呼「好噁心」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

當中也有不少人好奇烹煮後的顏色、口感，對此原PO則在留言處曬出煎過的樣貌，本應該是白色的蛋白呈現褐色，她直呼「看起來十分噁心，即便不影響口感，我也不敢吃就是了」。

(中時新聞網)