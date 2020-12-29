賴姓男子因不滿衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，今年6月在臉書粉絲頁，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳時中發現後，憤而提告。台北地檢署今依公然侮辱罪起訴賴男。

起訴指出，賴男因對衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，於今年6月初上網至臉書粉絲頁「蘆竹南崁資訊大小事分享團」，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，事後陳時中發現有人在臉書上罵他，在6月6日具狀向台北地檢署提告。

檢方調查時，賴男坦承PO文，否認誹謗，辯稱是因為彰化全民篩檢確診比例，和全台確診比例不太一樣，照彰化的比例，全台應該是1萬人確診，且由台灣出國的人都被篩檢到確診，因此他認為有隱暪疫情，他只是陳述事實。

但檢方認為，賴稱由台灣出國的人，都被篩檢到確診一事，依據媒體報導3月間發生菲律賓籍人自台返菲確診，賴男所言確有所本。但賴男另稱的彰化縣進行新冠肺炎普篩是8月才在媒體披露，與他PO文時間不符，顯與事實不符，依法起訴。

本案已是陳時中第二次不滿網友言論提告，陳時中因不滿董姓退休公務員在海軍磐石艦染疫期間，轉傳「醫院感染嚴重」、「政府施壓新聞」文章，遭陳時中提告散播假消息。北檢在上月將董男不起訴。

(中時 )