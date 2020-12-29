國內今新增2名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。

英國航班12月27日載回的114名旅客中，已有3人確診，其中案790的英國籍20多歲男性，入境前採檢4次核酸檢驗均為陰性，入境後至集中檢疫所檢疫，至今無症狀，27日因「英國專案」採檢，28日確診。後續會不會又有人由陰轉陽值得注意。

(中時新聞網)