新增2境外移入 英航班是否又有確診莊人祥14：00說明 10:162020/12/29 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增2名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今新增2名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。 英國航班12月27日載回的114名旅客中，已有3人確診，其中案790的英國籍20多歲男性，入境前採檢4次核酸檢驗均為陰性，入境後至集中檢疫所檢疫，至今無症狀，27日因「英國專案」採檢，28日確診。後續會不會又有人由陰轉陽值得注意。 英返台採檢今出爐！再增5境外移入 陳時中14：00說明 1天6確診來自英國 前台大醫：變種病毒機率大 (中時新聞網) #境外移入 #英航班 #確診 #莊人祥 #案790 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨迎新年祭好康 3天連假出遊購物攻略 04:102020/12/29 時尚消費 《國際社會》韓國新確診再回4位數 每日病歿40位創歷史新高 09:252020/12/29 財經 《國際經濟》韓國12月CCSI創3個月新低 未來房價指數攀史上最高 08:172020/12/29 財經 英返台班機3人確診 宅神看完過程嚇一跳 18:272020/12/28 政治 桃捷彈性調整直達車班距 至明年6／30 10:502020/12/29 寶島 變種病毒來襲！英返台旅客3確診 最快3天有答案 13:512020/12/28 生活 英單日確診首度破4萬人 醫護恐難負荷 09:542020/12/29 國際 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 南非染疫人數破百萬 延長宵禁 10:312020/12/29 國際 春節返台潮 綠委憂防疫旅館不足 04:102020/12/29 焦點要聞 南非變種病毒登陸日本 印尼急鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 生活熱門新聞 東方鋼琴詩人傅聰 在英國染疫辭世 - 生活 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 Gogoro騎到沒電 正妹奔充電站愣住 機車族一看暴動 - 生活 再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期間約砲GG了 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。