陽明山擎天崗內傳出野化水牛接連死亡，國家公園管理處召集跨領域專家學者調查後，初步研判死因為營養不良，但超級寒流明天就會報到，民眾擔心牛隻會撐不過寒流，陽管處29日指出，目前已打開11處圍籬通道，拓展覓食草場。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山擎天崗內傳出野化水牛接連死亡，國家公園管理處召集跨領域專家學者調查後，初步研判死因為營養不良，但超級寒流明天就會報到，民眾擔心牛隻會撐不過寒流，陽管處29日指出，目前已打開11處圍籬通道，拓展覓食草場，並持續追蹤牛隻的生活情形，寒流期間也將動員養牛農戶，協助監看牛隻活動狀況。

北市動保處指出，管理處從12月開始，接連幾天在擎天崗周遭區域、步道上，發現多頭水牛死亡，經召集跨領域專家學者調查後，排除遭毒殺的可能，並研判牛隻應為營養不良而亡，動保處為釐清發生原因，於28日也會同獸醫師至現場查察，並協助陽管處改善動物生活條件。

動保處表示，超級寒流明天報到，且降溫速度極快，專家認為氣溫陡降程度將遠超霸王級寒流，動保處為避免氣溫驟降及降雨造成傷亡擴大，28日上午會同獸醫師至現場替較虛弱牛隻進行血液檢查等健康評估，並由民間農民團體，安排虛弱個體移地安置場所，只是獸醫師評估動物健康狀況不佳，暫不適合長距離載運。

動保處強調，為了解陽管處對轄內牛隻管理策略、釐清牛隻死亡事件全貌，已派員赴牛隻活動區域了解動物生活環境，現場陽管處已完成修繕牛棚，放置草料、舔磚及飲水相關作業，動保處綜整獸醫師評估及現場天候狀況與環境特徵，另建議陽管處應增加牛棚鋪地墊料厚度、加強防水作業，及架設防風設施，希望讓替牛群盡可能阻擋風雨。

(中時 )