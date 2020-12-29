利空消息打擊，周一美國原油期貨下跌1.3%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，預計在明年1月份將每日石油產量提高50萬桶，並將在1月4日舉行商討會議，其中俄羅斯將支持2月產量再進一步增加50萬桶。

此外，變異新冠毒株的出現亦使全球各國再次實施封鎖限制，其中日本宣佈暫停大多數非本國居民身份的外籍人士入境一個月、里約熱內盧的海灘跨年煙火秀亦取消慶祝等。同時，歐洲和非洲部分地區的住院人數和感染人數激增，打擊原油短期需求並令終場油價承壓；其中美國原油跌幅1.3%，倫敦原油跌幅0.8%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.61美元，報每桶47.62美元；1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.48美元；1月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.37美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.43美元，報每桶50.86美元。(商品行情網)

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