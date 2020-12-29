2020年台灣最有影響力的女企業家，環球晶(6488)暨中美晶(5483)董事長徐秀蘭當之無愧！環球晶今年股價一度站上700元大關，今年是徐秀蘭加入中美晶集團的第22年，嚴守自訂的紀律並徹底執行，讓徐秀蘭掌舵的2家公司今年再傳併購；徐秀蘭壯大集團的方式，除了本業營運成長外，有規律的併購像鐘擺一樣，時間到了，時機成熟了，就會在市場上獵取目標。今年中美晶集團旗下環球晶併購德國世創，是該集團鐘擺併購中最受矚目的！因為，若併購成功，環球晶將改寫全球矽晶圓市占的排名，徐秀蘭表示，「是我們去主動求婚的，德國世創完全沒有負債，而且還有現金和很多的客戶。」

今年環球晶在11月底宣布擬以每股125歐元(約新台幣4290元)，公開收購德國世創(Siltronic)，董事長徐秀蘭表示 ，因為進入合併階段有許多事情不便多說，但由綜效來看，合併後環球晶每年營收可增加新台幣450億元，此一數字也是世創目前的一年營收金額。此次併購若最終收購比率達100％，總價金將達37.5億歐元(約新台幣1290億元)，最低收購比率則為世創已發行股份總數的65％。全球排名第四的世創若順利併入環球晶，產品布局將會更完整，從應用於先進製程的產品，到利基型產品，以及第三代半導體等都能夠提供。

環球晶已在12月21日取得德國聯邦金融監管局許可，未來五周期間將正式啟動公開收購，到2021年1月27日截止，由於此次併購的比例較高，也涉及市占，還要經過多個國主管機關核准與審批，若順利的話，預計2021年下半可完成併購。

據了解，由於該併購案尚未完成，德國律師已經寫信給環球晶的所董監和發言人，「媒體是危險的請不要講太多」因此，該併購案進度目前只能做不能說。

中美晶集團近12年來的4次重大鐘擺併購，一、2008年，中美晶併購Globitech，在磊晶技術上取得重大進展。二、2012年，環球晶併購日商Covalent Silicon Corp，打進封閉的日本半導體市場；三、2016年，環球晶併購在那斯達克上市的美商SunEdison Semiconductor，強化在十二吋矽晶圓的實力。四、環球晶併購德國世創(Siltronic)，若順利完成，將改寫目前矽晶圓的市占排名，目前矽晶圓市占第一和第二名都是日廠，分別為日本信越半導體、日本勝高，台灣環球晶排名第三，德國Silitronic排名第四，南韓 LG排名第五。

(時報資訊)