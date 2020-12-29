美國總統川普正式簽署另輪紓困法案，美股三大指數齊創新高。恆生指數早盤開高175點為26490點，另外，國企指數也開高91點為10403點。恆生指數早盤暫為26509.27點，上漲194.64點，漲幅0.74%。國企指數(H股)早盤暫為10454.78點，上漲143.3點，漲幅1.39%。

阿里巴巴正式遭調查後，股價連跌6個交易日，累計跌幅近19%。不過周二似乎出現跌深反彈跡象，早盤開高3%為216.2港元，並一度擴漲至5%。

ATMX族群表現不俗，包括阿里巴巴曾漲逾4%，見219.8港元高點，騰訊漲逾2%，美團漲逾3%，小米也一度漲逾4%。

其它個股方面，明源雲開高1.1%。友邦開高0.4%為95.35港元。京東健康反彈逾6%，高點見161.4港元。

汽車類股疲弱，比亞迪跌3%，曾見193.2港元低點，吉利，長汽也由紅翻黑下跌1%，華晨也跌1%。

(時報資訊)