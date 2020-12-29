美股消息面：

1.美國總統川普簽署新紓困案一度為油價帶來提振，但越來越多國家發現英國的新冠變種病毒，引發對疫情惡化與經濟復甦放緩的擔憂，周一紐約期油收跌61美分或1.26%，為每桶47.62美元，延續上周收跌2%的低迷走勢。倫敦布蘭特期油收跌43美分或0.84%，為每桶50.86美元，上周收跌1.9%。

2.受川普簽署新紓困案激勵，國際金價一度漲破1900美元大關，惟獲利了結賣壓湧現使金價微跌作收。周一收盤，紐約期金跌2.8美元或0.1%，為每盎司1880.4美元，盤中最高升至1904.05美元。現貨金收跌0.31%，為每盎司1872.9美元，盤中最高升至1897.8美元。

3.英國與歐盟達成英脫歐貿易協議，美國總統川普簽署新紓困方案，受此激勵，周一歐元兌日圓、瑞郎走高，歐元兌英鎊勁揚1%，報0.9077英鎊。但歐元兌美元小跌0.09%，報1.2209美元。美元指數漲0.14%，報90.32。英鎊兌美元下挫0.66%，報1.3447美元。比特幣漲2.74%，報26,695美元，仍低於周日創下歷史高點28,378美元。

(時報資訊)