5G的終端需求將在明年快速成長，對於PMIC(電源管理供應器)的需求量可望相較4G倍增，且面對晶圓產能緊張，矽力-KY(6415)應可取得較充裕的晶圓產能供應與較佳的投片成本，故2021年營運依舊可以樂觀期待。

5G智慧機將在明年掀起換機潮，由於5G手機PMIC用量較4G手機倍增，預估2021年5G手機滲透率有機會較今年呈現翻倍，故將推升PMIC需求量，矽力-KY將成受惠股。

除智慧型手機帶動的PMIC需求下，矽力-KY在明年在車用、伺服器等新案將開始進入出貨，導入客戶端5G基地台晶片數量挑戰相較今年倍增，也為成長一大動能。

分析師表示，PMIC與DDIC皆使用較成熟的製程，且較一般的邏輯製程特殊，若IC設計廠想轉廠，不論重新設計或是挪移產能皆需一定的學習曲線與轉換時間，在整個5G手機浪潮下帶動PMIC需求，與疫情產生的居家辦公推升對NB及相關DDIC需求，使8吋晶圓代工產能供不應求，2021年代工漲價趨勢確立。

矽力-KY約7成代工產能來自聯電(2303)，在代工產能吃緊下，誰能取得足夠的產能並將成本轉嫁給客戶，就可進一步取得營運佳績，由於矽力的營運規模相比其他規模較小的同業，矽力-KY應可取得較充裕的晶圓產能供應與較佳的投片成本，若2021年8吋代工持續漲價，看好矽力能轉嫁成本給客戶，並可反映在公司營收與毛利率，營運可樂觀看待。

矽力-KY的11月營收為13.42億元，月增加1.09%，年增加20.65%，在受惠消費型電子需求強勁下，矽力-KY營收已經連四個月創新高，第四季營收有機會挑戰今年全年高峰。

(時報資訊)