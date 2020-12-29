台積電ADR收漲0.17%達106.15美元，創歷史次高；台積電(2330)今開平盤515元，早盤上攻517元，但隨後壓回到平盤之下，一度跌2元為513元，壓抑台股多頭士氣。

隔夜台積電ADR漲0.18美元，達106.15美元，漲幅為0.17%，換算每股為台幣605.59元。台積電周一收盤為515元。外資連續第三天買超，連三天共計買超11157張。

台積電今年10月及11月營收合計已達新台幣2441.68億元，達成率優於預期。法人預期，台積電第4季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，甚至不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電今年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益逼近20元。

台積公司預期明年上半年仍是歷史最佳的表現。隨著全球經濟可望好轉，明年半導體產業景氣展望樂觀，全球晶圓代工龍頭台積電明年營運可望持續成長，全年業績再挑戰新高。

台積電股價於12月8日盤中創下525元新高，目前股價仍是多頭排列。

(時報資訊)