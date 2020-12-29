台中市警六分局31日在會場周邊道路實施交通管制措施，請要參加跨年的民眾注意，方便順暢抵達會場。（台中市警六分局提供／盧金足台中傳真）

台中市政府舉辦的「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」，12月31日7時在水湳中央公園登場，預期將吸引大量人潮齊聚歡慶，為確保活動圓滿進行，並維持用路人交通秩序與安全，台中市警六分局31日在會場周邊道路實施交通管制措施，請要參加跨年的民眾注意，方便順暢抵達會場。

台中市警察局第六分局分局長盧廷彰表示，將隨時提供警廣等廣播電臺做插播報導，提供民眾最完整的即時交通資訊做為參考，提醒民眾多利用免費接駁專車前往會場，如果自行開車，請駕駛人遵守各路口員警、義交的指揮引導，依序行進，勿任意違規停車，避免管制區域周邊道路車流阻滯而影響您寶貴時間，過境車輛建議提前規劃改道路線，避開管制路段，共同維持交通秩序及行車順暢。

警第六分局表示，管制時間從2020年12月31日下午四時到翌日2021年1月1日凌晨2時。

管制車輛通行路段（禁止車輛通行，公車、接駁車、警備車、消防車、救護車、持有通行證等車輛除外），管制車輛通行路段包括：

(一)凱旋路(經貿五路、僑大八街至河南路)。

(二)大鵬路(中科路至逢大路) 。

(三)中科路(經貿五路至大鵬路) 。

(四)敦化路(凱旋路至經貿路)。

(五)西安街(文華路至凱旋七路)。

(六)西安街227巷4弄(文華路至凱旋八街)

(七)凱旋八街、啟航路、啟航東路、啟航一路、啟航二路、經貿二路、經貿三路。

警方提醒，管制人車通行路段包括：

(一)凱旋路(凱旋八街至大鵬路)。

(二)凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路、凱旋東街。

民眾最好使用大眾運輸，如果開車到會場，停車場規畫：

(一) 汽車：

1. 中央公園北側(環中路)公138停車場。

2. 北水湳停車場(轉運中心預定地)。

3. 南水湳創研22停車場。

4. 南水湳創研26停車場。

(二) 機車：啟航路(經貿五路至啟航一路)、啟航一路(啟航路至中科路)、經貿二路(啟航路至中科路)、經貿三路(啟航路至中科路)、啟航東路、啟航二路。

警六分局強調，台中市府於活動期間提供4線接駁專車往返水湳中央公園，分別由市政府站(文心路路側搭車)、秋紅谷站(市政北七路路側搭車)、北水湳站(經貿九路路側搭車)及松竹站(軍福十九路路側搭車)，亦請民眾多加利用，既可免費搭乘亦可節省往返時間，比私人運具更加便利。

台中戶外大型活動防疫升級，跨年實施出入口管制、實聯制。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局31日在水湳會場周邊道路實施交通管制措施，請要參加跨年的民眾注意，方便順暢抵達會場。（台中市警六分局提供／盧金足台中傳真）

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