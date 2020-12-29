29日人民幣中間價降幅達215點 創一個月來最大降幅 10:202020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，29日人民幣兌美元中間價較28日調降215點，報6.5451，降幅創2020年11月20日以來最大。 28日人民幣中間價報6.5236，在岸人民幣28日收報6.5375。 陸港觀盤－留意中國醫保談判後的產業贏家 美國線買艙費 元月漲1倍 (工商 ) #人民幣中間價 #來最大 #降幅 #一個月 #財經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興六連漲 本周調漲廢鋼、鋼筋 04:102020/12/29 證券．權證 造紙三雄漲定了 保營收穩獲利 04:102020/12/29 證券．權證 權證星光大道－長榮 大船啟航股價嗆 04:102020/12/29 證券．權證 市場最樂觀 群益：台股2021攻16,800點 04:102020/12/29 財經要聞 1分鐘讀財經》電動車概念夯 法人看好PCB鏈7檔 08:062020/12/29 財經 萬海 投信作帳愛將 04:102020/12/29 證券．權證 15檔威風 股價、市值齊攀峰 04:102020/12/29 證券．權證 婚錄大嗑桌菜、發酒瘋！新郎怒掏3千趕人 廠商竟回嗆這句 08:462020/12/29 生活 大成三引擎帶動 營運喊衝 04:102020/12/29 證券．權證 台股超牛氣 頂破五大紀錄 04:102020/12/29 財經要聞 熱門股－堤維西 短多氣盛價量揚 04:102020/12/29 證券．權證 財經熱門新聞 分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司 - 財經 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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