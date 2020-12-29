新浪財經報導，29日人民幣兌美元中間價較28日調降215點，報6.5451，降幅創2020年11月20日以來最大。

28日人民幣中間價報6.5236，在岸人民幣28日收報6.5375。

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(工商 )

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