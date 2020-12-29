港股恒指開高漲0.67％ 國企指數漲0.89％ 10:192020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數29日開高上漲0.67％，國企指數漲0.89％。 新浪財經報導盤，盤面上，科技股集體反彈，恒生科技指數漲幅擴大至3％，阿里巴巴漲近6％、美團漲超3％，小米集團漲2.4％，騰訊控股漲1.9％；昨日大跌的京東健康與阿裡健康均漲近5％。 港股汽車股走弱，比亞迪股份跌2.9％，東風集團股份跌1.3％，長城汽車跌1.3％，華晨中國跌0.6％。 台股大贏家 外資持股市值 直逼20兆元 川普簽署紓困方案 台股再創史上新高衝破14500點 (工商 ) #國企指數 #港股 #高漲 #恒生指數 #財經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 摩根投信：陸股中長期具表現空間 04:102020/12/29 產業特刊 拉美股急漲 法人：震盪將加劇 04:102020/12/29 投資理財 市場最樂觀 群益：台股2021攻16,800點 04:102020/12/29 財經要聞 《金融》元大電動車N 半個月漲3.4％ 09:252020/12/29 財經 阿里百億救市 股價無力回天 04:102020/12/29 全球財經 鉅額交易創高 今年成交5,405億 04:102020/12/29 證券．權證 陸股29日開盤小跌 10:142020/12/29 財經 美國擴大中資股禁令 涵蓋指數基金及子公司 10:442020/12/29 財經 《港股》美股創新高激勵 恆生攜手國企走高 10:162020/12/29 財經 台股超牛氣 頂破五大紀錄 04:102020/12/29 財經要聞 美股元月行情俏 電子重回主流 04:102020/12/29 證券．權證 財經熱門新聞 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司 - 財經 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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