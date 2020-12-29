港股恒生指數29日開高上漲0.67％，國企指數漲0.89％。

新浪財經報導盤，盤面上，科技股集體反彈，恒生科技指數漲幅擴大至3％，阿里巴巴漲近6％、美團漲超3％，小米集團漲2.4％，騰訊控股漲1.9％；昨日大跌的京東健康與阿裡健康均漲近5％。

港股汽車股走弱，比亞迪股份跌2.9％，東風集團股份跌1.3％，長城汽車跌1.3％，華晨中國跌0.6％。

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(工商 )

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