聚焦「近視控制」隱形眼鏡的亨泰光（6747），預計2021年1月19日掛牌上櫃，12月29日－12月31日舉行競價拍賣，最低拍賣底標為90.91元。法人認為亨泰產品具利基，且前三季已交出EPS4.92元佳績，可望掀起拍賣熱潮。

研發長吳怡璁表示，亨泰光創力於1976年，聚焦「近視控制」隱形眼鏡，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」，該公司為達到「近視防控」效果，產品橫跨光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品等。

目前亨泰主力產品角膜塑型鏡（Ok鏡）的製造量是全球第三大，已在大陸、台灣兩岸取得認證，大陸市占率約10～15％，位居市場前三名，台灣則有過半的市占率。

亨泰光專營的硬式隱形眼鏡透過光學設計及精密加工後，即可成為近視防控的利器，既有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，也避免成年後成為高度近視族群，此產品稱為「夜戴型角膜塑型鏡」。該公司是臺灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是攻佔中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一臺灣廠商！

營運表現亮麗的亨泰，2018～2019年營收為4.02億、4.88億，稅後淨利為7,356萬元、1.15億，EPS分別為4.21元、5.62元，該公司今年前11月營收4.98億元，年成長9.78％，前三季EPS為4.92元，法人預估年度EPS應有挑戰6元新高機會。

(工商 )