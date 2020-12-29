「台中跨境體驗示範基地」由具國際資源及人才優勢的靜宜大學承接營運，將整合跨境電商媒合平台、智慧場域與商務諮詢等虛實輔導資源；成為產業交流、創新轉型及資源共享的重要樞紐！（陳世宗攝）

「台中跨境體驗示範基地」將成為學生獲得實戰經驗、進行實際行銷前的問卷調查等「前測基地站」，並可學習治理或經營公司，育成未來的企業家。（陳世宗攝）

靜宜大學藉由基地及平台，訓練學生至新南向國家創業的專業技能；甚至規劃完整的外配、新住民、移工等創業技能培力課程，輔導返國或在台創新創業。（陳世宗攝）

「台中跨境體驗示範基地」位於東協廣場二樓，提供完善的硬體設施與空間、企業和創業青年商務諮詢、顧問輔導等服務，並鏈結國內外跨境商務資源，吸引企業及創業青年進駐。（陳世宗攝）

「台中跨境體驗示範基地」明年起，由具國際資源及人才優勢的靜宜大學承接營運，將整合跨境電商媒合平台、智慧場域與商務諮詢等虛實輔導資源；成為產業交流、創新轉型及資源共享的重要樞紐，以打造「全台國際創新育成中心」為目標！

「台中跨境體驗示範基地」位於東協廣場二樓，硬體設施空間，包括獨立辦公空間、co-working共同工作空間、智慧體驗空間與多功能會議室，提供企業和創業青年商務諮詢、顧問輔導等服務；同時協助企業舉辦媒合會、創業課程，並鏈結國內外跨境商務資源，吸引企業及創業青年進駐。

台中市副市長陳子敬指出，市府107年向經濟部爭取資源設置「台中跨境體驗示範基地」；明年起將由具國際資源及人才優勢的靜宜大學承接營運，以鏈結國內外電商平台資源，並協助跨境經濟，成為年輕朋友的創業基地。

出生馬來西亞的立委羅美玲說，東協廣場是許多新住民及移工重要的聚會場所，期望透過「台中跨境體驗示範基地」，整合資源，提供多元的課程及互動平台。在地商家也能開創新商機，讓「東協廣場」發展獨特及嶄新的樣貌！

台中市經發局長張峯源指出，期望「台中跨境體驗示範基地」成為新創產品孵化的重要場域；同時輔導外籍學生，為產業及產品創新加值，成立新事業後，再銷售、推廣到他們的國家，達到互利共贏的經濟發展！

靜宜大學校長唐傳義表示，「台中跨境體驗示範基地」將成為學生獲得實戰經驗、進行實際行銷前的問卷調查等「前測基地站」；並可學習治理或經營公司，育成未來的企業家，甚至形成團隊，幫助跨國創業或行銷等，為學生找出一條不同的道路！

唐傳義說，因東協廣場是外籍移工重要的聚會場所，希望利用基地及平台，與業界合作「國際創業團隊」，訓練學生至新南向國家創業的專業技能。甚至規劃完整的外配、新住民、移工等創業技能培力課程，輔導返國或在台創新創業。也歡迎國高中，有興趣南向跨境創新創業的學生前來觀摩學習。

靜宜大學職產長魏清圳表示，該校擁有豐沛的國際相關資源，透過「台中跨境體驗示範基地」，取得政府相關協助，與具實務經驗的產業界攜手，達到產官學研合作，發揮靜宜大學創新育成的特色。

魏清圳說，目前靜宜已與國內20多所大專校院及知名企業簽訂備忘錄(MOU)，共同合作「台中跨境體驗示範基地」，目標從「中部的國際創新育成中心」，逐步成為「全台的國際創新育成中心」。

魏清圳強調，東協廣場假日有上萬名移工聚集移動，經濟及消費能力不容忽視，未來會結合靜宜各系所的特色，規劃旅遊行程等客製化的服務；並將「台中跨境體驗示範基地」，當成靜宜在台中的城區部及舉辦活動的場地，也藉此傳遞靜宜精神，讓更多民眾瞭解靜宜。

(中時 )