「台北最HIGH新年城- 2021跨年晚會」將登場，台北市警察局文山第一分局今天表示，因貓空為觀賞101跨年煙火秀的熱門景點，轄內指南路3段自12月31日至明年元旦將實施階段性單向通行交管。

文山一分局今天發布新聞稿表示，台北市政府將於12月31日晚間7時至民國110年1月1日凌晨1時舉辦「台北最HIGH新年城-2021跨年晚會」，且貓空地區為觀賞台北101大樓跨年煙火秀的熱門景點，每年都吸引許多民眾上山跨年。

為維護貓空地區跨年夜的交通，文山一分局說，文山區指南路3段將於12月31日下午4時起至明年元旦凌晨2時止，實施階段性單向通行管制措施，並視狀況彈性調整。

管制路段包括，指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心實施單行管制，管制時間為12月31日下午4時至明年元旦凌晨2時；指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向），管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。

以及指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向），管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時；貓纜貓空站、茶展中心及草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制，管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。

最後則為貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制，管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。

文山一分局表示，因應指南路3段彈性實施管制單向通行，建議民眾行車可改道動線，政治大學→指南路3段34巷與40巷口→指南路3段34巷與38巷口→貓纜貓空站→茶展中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學。

另，大眾運輸工具也延長營運時間，12月31日「貓空纜車」延長營運至明年元旦凌晨2時，「棕15」、「小10」公車延長營運至明年元旦凌晨2時30分。（編輯：張銘坤）1091229

(中央社)