美國總統川普政府今天強化一項行政命令，禁止美國企業及個人投資疑由中國軍方控制的企業，這項命令也適用於黑名單企業的子公司。

財政部發布指導方針，闡明11月頒布的行政命令適用於指數股票型基金（ETF）、指數基金和中國軍方持有或控制的中企子公司。

在此之前，路透社和其他新聞媒體報導，川普政府內部正就指導方針內容展開激烈辯論，美國財政部今天在網站發布有關這項行政命令的「常見問題」。

若干媒體報導，財政部試圖淡化白宮行政命令，欲將黑名單企業子公司排除在禁令之外，但遭國務院和國防部反對。白宮禁止美國企業和個人投資35家中國企業，聲稱這些公司皆由中國軍方操盤，禁令自2021年11月起生效。

受影響的企業包括中國海洋石油有限公司和中國最大晶圓代工廠中芯國際。

今天發布的指南明確指出，這項禁令適用於「中國解放軍企業的任何子公司」；財政部已針對這類公司編制一份清單，並「考慮列出」由中國軍方企業持有或控制50%以上股份的公開上市實體。

(中央社)