台灣民意基金會董事長游盈隆（右）29日公布蔡英文政府今年的十大施政民調結果。左為前立委林濁水。（黃世麒攝）

游盈隆說明美豬議題對民調結果的影響。（黃世麒攝）

台灣民意基金會今天公布民調，對蘇貞昌內閣整體施政表現，有五成一的人基本上滿意，四成一不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。至於民進黨政府完全執政表現，有五成一滿意，但也有四成四不滿意，基金會董事長游盈隆認為，這是一個警訊，顯示2021年對民進黨來說，很可能是盛極而衰的一年。

台灣民意基金會今天在台大校友會館，針對「2020蔡政府重大施政表現」舉行十二月全國性民調發表，由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林濁水、楊憲宏等三名學者專家與談。

台灣民意基金會提供

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對行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現，有14.6％非常滿意，36.8％還算滿意，17.5％不太滿意，23.4％一 點也不滿意，9.1％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，有五成一的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，四成一不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。行政院近期雖因美國萊豬即將開放進口和中天關台爭議延燒，社會反彈強烈，但蘇貞昌內閣整體施政表現仍獲過半數台灣人民的支持與肯定。與上個月相比，滿意與不滿意蘇內閣整體施政表現的人增減都在一個百分點以內，暫時解除了倒閣的危機。

2020年2月蘇內閣施政滿意度從69.4％的歷史新高開始，全年施政滿意度都維持在五成以上；八月以前，施政滿意度都維持在六成以上，但八月以後開始明顯下滑，最後停格在五成一。

游盈隆指出，整體來講，若無2020年一整年傑出的防疫表現，以及反應快速的紓困措施，否則，絕對無法以五成一的施政滿意度收場。在6都16縣市中，蘇內閣在台北市、桃園市、台中市呈現不滿意者明顯多於滿意者，但在台南市、高雄市、新北市及其他16縣市都呈現滿意者明顯多於不滿意者。

此外，針對民進黨政府這一年完全執政的表現，有五成一基本上滿意，但有四成四不滿意。滿意者比不滿意者多7.5個百分點。他說，這項發現意味著，在疫情嚴重威脅下，略微過半數的台灣公民對民進黨政府整體施政表現給予肯定和支持，但四成四全國民眾不滿意也是一個警訊。

游盈隆認為，2020年全世界都籠罩在疫情大爆發的陰影下，但民進黨政府在危機中卻一反常態，獲得過半數民眾的肯定與支持，2020年對民進黨而言無疑是最好的年份。但從最近諸般跡象顯示，2021年對民進黨來說，很可能是盛極而衰的一年。

(中時 )