洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)面臨生涯困境，他曾是球隊寄予厚望的人物，總管大人的愛將。今年季後賽桑契斯感受到球隊的冷漠，他以西班牙語告訴ESPN，洋基至今都沒有對他說明為何在重要比賽不派他先發。

桑契斯說：「感覺自己無法貢獻球隊是非常痛苦的，我自問一向力挺球隊，但現實是他們從沒跟我說為何讓我坐板凳，我不知自己為何無球可打。」季後賽對戰光芒G2桑契斯吞下3K，「我自覺出手攻擊與揮棒的時機都不錯，但他們不讓我打，沒人告訴我為什麼。」

媒體早就預測洋基在季後賽會換上二號捕手東岡(Kyle Higashioka)，原因是桑契斯打擊低潮且守備不佳。特別是東岡和先發投手寇爾(Kyle Higashioka)配合無間，在例行賽最後一個月，東岡幾乎就被安排為寇爾的專用捕手了。桑契斯不能幫王牌投手蹲捕是很吃虧的。

桑契斯表示自己希望維持全職捕手，也願接受外界任何批評。「我打得不好，我需要反省才會變得更好。」他只是希望球隊親自跟他解釋，而不是這樣冷落他。美媒《紐約郵報》詢問總教練布恩(Aaron Boone)的看法，但布恩拒絕評論。

(中時新聞網)