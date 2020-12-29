台灣高鐵（2633）為推廣「搭高鐵．遊台灣」國民旅遊風潮，特別在2021新年伊始，強檔推出高鐵假期「租車住宿好旅包」2日自由行優惠方案。除與多家精選飯店合作，旅客訂購高鐵車票搭配入住一晚行程，可享平日住宿最低0元起的超值優惠外，更加碼贈送12小時格上租車，自即日起至2021年3月31日期間開放購買。

高鐵假期「租車住宿好旅包」需兩人同行，並於週一至週三入住，歡迎旅客選購，一次滿足高鐵車票、住宿、租車需求，輕輕鬆鬆、用一趟美好的高鐵假期暢遊台灣。

台灣高鐵表示，高鐵假期「租車住宿好旅包」是延續高鐵假期熱銷商品「搭高鐵．送住宿」專案，再度以超高CP值的優惠，回饋旅客的熱情支持。

以台北到左營平日兩人出發為例，選購「租車住宿好旅包」，入住 高雄首福大飯店，每人只需高鐵標準車廂台北到左營來回票價2,980元，等同免費住宿一晚（含早餐）以及加贈12小時租車。

高鐵假期「租車住宿好旅包」優惠專案銷售期間自即日起至2021年3月31日，出發日期自2021年1月1日至3月31日，網羅台北、台中、嘉義、台南、高雄等五個縣市、20家優質飯店，其中更包括：台北凱達大飯店、南港老爺行旅、和逸飯店．高雄中山館等熱門的星級旅館，提供旅客更優質的住宿選擇。

台灣高鐵指出，旅客抵達高鐵站後，即可輕輕鬆鬆、直接取車，載著行李展開旅程，無論是先前往飯店或直接到景點旅遊，皆可大幅節省轉乘的時間。

(工商 )