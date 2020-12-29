民進黨台北市黨部主委將改選，新境界文教基金會副執行長吳怡農呼聲相當高。對此，他先前表示，黨內有更適合的人選，昨（28）日則改口稱這是慎重的考慮，如有決定一定會跟大家報告。

民進黨23日召開中執會，通過被視為「吳怡農條款」的黨職人員選舉辦法，放寬入黨2年才能參選的規定，民進黨智庫副執行長吳怡農若有意願，將可據此參選台北市黨部主委，黨主席蔡英文也要求，台北市黨部在農曆年前完成改選。

當天下午，吳怡農透過新聞稿聲明，台北市黨部主委工作責任重大，黨內比他有經驗的前輩很多，一定有比更適任的人。

不過，吳怡農昨接受媒體訪問時卻說，參選台北市黨部主委，是個慎重的考慮，如果各人有決定，一定會跟大家報告。

吳怡農表示，選舉辦法的修正是民進黨擴大參與的第一步，相信大家都期待黨持續降低參與黨務的資格限制，告訴新成員，「我們歡迎你的參與、珍惜你的熱情」，認為這是很重要的號召，讓熱血青年加入這個家庭，希望接下來有更多優秀的人選願意投入黨務，可以藉機來談談大家對地方黨部發展的期待。

(中時新聞網)