一名網友在網上分享，國小四年級時與妹妹去外婆家玩，突然有位阿嬤上門探望中風的外公，結果進房許久都沒出來，讓原PO覺得怪怪的，開門後驚見「兩個老人渾身赤裸，中風的阿公被跨坐」的畫面，且由於意外捉姦外公，遭到外公記恨，某次還被打到整條腿瘀青，讓她至今回想起此事都覺得好噁心，貼文也引發網友熱議。

一名網友昨在Dcard上發文分享，她對感情與婚姻都有陰影，是因為在小學四年級時，在外婆家看見的可怕畫面。當時媽媽會在周末帶她回外婆家，和親戚的孩子一起玩耍、相當熱鬧。而外公以前很愛賭博、脾氣很差，中風之後，身體左半邊幾乎不能動，但右半邊仍很有力，使用拐杖也能慢慢行走、自己起身拿東西。

該網友表示，某次外婆出去買菜，阿姨和舅舅們剛好都不在家，媽媽則想去樓下的美髮院弄頭髮，因此獨留她與妹妹在家玩電動，媽媽出門前交代她，沒事要去房間看一下阿公，因為阿公身體不方便，可能需要幫忙。

該網友指出，當她與妹妹玩遊戲到一半，一名自稱外公外婆朋友的「阿茹阿嬤」找上門，表示要探望中風的外公，由於對方能精準說出家人與自己的名字，讓年幼的原PO卸下心房開門，但隔了一段時間，突然驚覺不對勁，加上媽媽叮囑要去看外公，她便開門進去，還看到不該看的東西，讓她留下很大的陰影。

該網友透露，打開房門後，只見兩個年紀很大、渾身赤裸的老人在她面前，外公躺在床上、阿茹阿嬤跨坐在他身上，讓原PO嚇歪，立刻百米衝刺下樓向媽媽告狀「阿茹阿嬤脫光衣服在阿公房間！」媽媽一聽頭上還頂著烘頭的罩子，就跟著一起衝上樓，看著衣衫不整的兩個老人怒吼「你在幹什麼啊？」並要求對方立刻滾回家。

該網友也說，外婆知道真相後非常難過，親戚也都回來安慰她，但當時的女人遇到這種事情也不會想要離婚，只會覺得過了就過了。但自從「意外捉姦外公」，外公便很不爽她，某次賭博輸了，還拿拐杖打她，把她的整條腿都打到瘀青，妹妹在一旁嚇哭，媽媽趕緊帶著兩人回家。

該網友表示，長大後回外婆家，除了基本的打招呼外，便不會多說什麼。因為她很怨恨外公，「怨恨他明明出軌還理直氣壯、怨恨他不分青紅皂白就亂打人、怨恨他只會喝酒向子女討錢，也怨恨他曾對自己與妹妹毛手毛腳。」所幸後來遇見很好的丈夫，才讓她重新相信婚姻與愛情，貼文也引發網友熱議，太噁心了！

(中時新聞網)