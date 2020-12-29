川普簽屬紓困案，美股昨夜漲多跌少，台股今日開高17.84點、為14500.91點，台積電(2330)開平走高，大立光(3008)、聯發科(2454)、面板雙虎紛紛連袂揚升，傳產的航運及鋼鐵也十分給力，台股再衝新高14547點，惟近10:00不敵漲多賣壓，指數翻黑轉跌。分析師表示，今日盤初傳產和電子股齊表態，台股創高後陷入震盪，觀察外資在最後封關倒數日，長假中的外資出現百餘億元的買超力道，促使台股昨日量能擴增至2503億元，為近4個交易日新大量，包括電子、航運、傳產輪動扮演主流，市場尚未出現失控訊號，封關行情值得期待。

盤面上，台積電受惠外資昨日持續擴大買超，再加上昨夜ADR改寫次高紀錄，今早股價力守平盤515元，穩住大盤；航運仍是多頭重心所在，成交比重高達25%，長榮(2603)今衝40.4元漲停價、爆4萬張大量，隨後漲停遭打開，陽明(2609)、中櫃(2613)、志信(2611)盤初均觸及漲停；用電大戶條款明年元旦上路，今日太陽能、風電族群齊漲，中美晶(5483)漲幅逼近5%、聯合再生(3576)、茂迪(6244)漲幅皆在3%以上；鋼鐵股氣勢如虹，春雨(2012)衝漲停20.55元、官田鋼(2017)鎖漲停12元，海光(2038)漲停板開開關關、唐榮(2035)及新光鋼(2031)漲幅都在4%以上；華紙(1905)昨獲外資大舉買超4075張，激勵股價一度飆漲近9%。

分析師表示，聖誕假期過後外資買盤慣例回籠，加上1月台積法說、美股財報等利多，均有利台股維持波段盤堅趨勢，上檔有機會挑戰14650。不過，目前全球新冠疫情仍然嚴峻，變種病毒增添疫苗防護力變數仍在，台股在創高後，短線仍須提防出現關後震盪。

(時報資訊)