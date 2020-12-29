歐盟與中國很可能在本周簽署一投資協定，讓歐企能較好進入中國市場，保護歐盟在中國的投資。

據路透引述歐盟官員表示，雙方談判即將結束，只剩一些小細節需要修改。據了解，美中貿易關係緊張態勢，也許改變了中方立場，讓歐盟和中國加速談判。

據了解，中歐雙方的政治協定可能在周三完成。中國可能對歐企開放製造業部門，以及營建業、廣告、空運、海運服務、電信，以及某種程度的雲端運算，達成歐企所希望的市場准入。

不過關於投資保護的談判，根據時間表，可能會持續到明年來進行。

中國與歐盟的投資談判早於2014年，一直未有進展。

中方並未對該消息表示評論。

如果周三達成政治協定，那轉換到法律文件可能還需數個月，連同相關批准工作，可能實際的執行將在一年後。

投資協定也禁止在中國的歐企進行強制性的技術移轉，並包括規範相競爭的中國國有企業之國家補貼的透明度。

根據投資協定中國還將接受國際勞工組織有關強制勞工的規定。

中國也希望進入歐盟能源市場，但是由於國安問題的敏感性，歐盟僅准許再生能源部門的一小部分，並且是在相互性的基礎上。

波蘭曾經建議歐盟，等到美國總統當選人拜登上任後，與新行政團隊討論過後再決定，但其他成員國不贊成。

(時報資訊)