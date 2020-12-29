萊豬即將元旦進口，新北市除有進口肉商聯合拒絕進口萊豬，也有88間廚餘養豬戶響應新北市長侯友宜反萊豬態度，只收貼有台灣豬標章的的餐廳廚餘，市府也成立「聯合反萊豬入廚餘輔導小組」輔導，加強廚餘管理。新北市長侯友宜說，除透過自治條例，也希望鼓勵與豬肉相關的行業能加入，保護台灣的產業。

動保處指出，全面禁止使用萊克多巴胺更凸顯台灣豬競爭優勢，尤其新北市養豬業者，大多數都是飼養黑毛豬，雖然黑毛豬飼養時間長及成本高，但黑毛豬肉質、口感Q彈細緻及營養成分高，只要堅持提升飼養及屠體品質，新北市黑毛豬捨我其誰。

販售黑毛豬肉業者秦亨達表示，新北市豬隻飼養規模有5萬4千頭，9成5是台灣黑毛豬，台灣黑毛豬需要1年以上的生長週期，因此黑毛豬瘦肉部分有嚼勁，肉質滑嫩細緻，非常有競爭力。

動保處表示，萊豬開放進口再度引發民眾對食品安全的關注，廚餘餵食養豬也再次成為繼國際非洲豬瘟疫情爆發以來的討論議題。

動保處說，非洲豬瘟病毒會透過廚餘、感染豬隻分泌物或排泄物、車輛及人員帶原方式傳播，因此動保處已聯合各局處進行全面防範作為，除平時巡迴訪視養豬場落實廚餘蒸煮、生物防疫措施，到電商平台稽查有無販售非法大陸豬肉製品等，動保處持續不分晝夜至屠宰場盤點稽查，確保豬隻運輸車輛皆落實清潔消毒作業。防疫不分時期，萊豬進口，防疫仍不會間斷，守護台灣養豬產業也保障民眾食品衛生安全。

(中時 )