印度航母艦載戰機米格-29K墜毀

從2019年11月到2020年11月之間，印度海軍有3架米格（MiG）-29K戰機因事故墜毀折損。而在可預見的未來，這些層出不窮的事故可能迫使新德里尋找新戰機嗎？

據《富比士》（Forbes）雜誌28日報導，今年11月26日，1架印度米格-29K從「超日王」號（INS Vikramaditya）航母起飛後，便在阿拉伯海墜毀。雖然副駕駛彈射逃生倖存，但超過1星期後，仍未找到喪生駕駛的屍體。

而2020年2月23日，還有2019年11月16日，也發生了米格-29墜毀事故。至於印度首度發生米格-29折損事故，是在2018年1月3日，當時1架戰機偏離跑道並著火。但不幸中的大幸在於，這些戰機駕駛都及時彈射逃生，撿回一命。

印度先後在2004和2010年時，共向俄羅斯訂購了45架米格-29K戰機。事實上，印度國防部官員透露，早在印方發生墜機事件前，俄羅斯米格-29K教練機就曾在2011年6月23日墜機，導致機上兩名駕駛喪生，也為這款戰機的可靠性蒙上陰影。

而2016年7月時，印度「主計與稽核總署」﹙Controller and Auditor General﹚指控，米格-29K機隊無論是機身結構、RD MK-33發動機，還是線傳飛操系統，全都充滿問題。整體來說，俄製航母艦載機很容易出意外。當俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）2016年末部署敘利亞時，在短短幾星期內，就折損了1架米格-29K和1架蘇（Su）-33戰機。

隨著航母擴增，印度很可能會決定採購別款戰機。例如，印度空軍最近向法國採購了4.5代達梭「飆風」（Dassault Rafale）多用途戰機。而達梭為法國海軍打造的「飆風」單座版戰機，則擁有較強的機身結構。此外，新德里也可能向美國波音（Boeing）尋求採購F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）海軍戰機。

目前還不清楚，新德里會不會向美國要求採購較先進的5代隱形戰機F-35。不過，由於印度向俄羅斯訂購了S-400，一旦接收這先進防空系統，華府很可能會禁止出售戰機給新德里。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）戰略研究專案協調員辛赫（Angad Singh）指出，當然印度海軍對米格-29K服役後的可靠性不滿，但最近的墜機事故並不會促使新德里再規畫任何採購計畫。

(中時新聞網)