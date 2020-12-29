2020年新冠疫情成為台灣出口和企業成長的最大力量！CRIF中華徵信所今（29）日指出，今年全年出口金額有望創歷史新高，全體上市公司今年前3季獲利增長9％，以此預測，2020年台灣300大集團獲利可望成長5％～10％，稅後純益總額重新站上台幣2兆元大關，

CRIF中華徵信所總編輯劉任強調，如果疫情因疫苗問世受到控制，2021年台灣300大集團獲利可望再成長10％，再創2.2兆元新高。CRIF中華徵信所也指出，2020年開始，10大集團將可能出現天搖地動的兩個變化！雖然該項名單自2016年起至2019年間，以300大集團資產總額論，前10大集團都沒有新入榜者，形成了一個10大集團的獨大圈。

此外，極具大集團潛力的「中堅集團」，CRIF中華徵信所亦評選出2020年新名單，分別為大立光電、義隆電子、玉晶光電、穩懋半導體、旭隼科技、嘉澤端子、台光電子材料、瑞昱半導體及漢唐集成集團。

劉任指出，「中堅集團」的篩選條件為資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率、純益率、淨值報率及產報酬率均達10％以上的集團，9大名單為最優的前九家。

9大「中堅集團」的共有特質就是與5G通訊相關產業，包括雲端網路、伺服器、不斷電系統、5G手機鏡頭、銅箔基板，以及半導體無塵室工程。其中除了大立光電，其他8家集團2020年前3季合併稅後純益均成長，可見得其基本面有延續性，前瞻2021年這9大集團的前景仍然看好，其中旭隼股價已經站上1,000元大關，不是沒有道理。

(工商 )