了解情況的美國官員透露，美國政府在美國總統川普於1月20日卸任前解決中國短視頻分享應用平台TikTok在美命運的可能性越來越小。但他們表示，仍然有在2021年1月份達成協議的些微可能性。

路透29日報導，美國政府28日對12月7日美國法官發佈的初步禁制令提起上訴，該禁制令阻止執行美國商務部針對TikTok的禁令，該禁令會禁止TikTok在美國使用。

川普政府針對TikTok的理由是國家安全方面的擔憂，聲稱中國政府可能會獲取美國使用者的個人資料，在美國擁有超過1億用戶的TikTok則是否認這一指控。

在12月7日的一項裁決中，華盛頓的美國聯邦地區法官Carl Nichols發佈了一項禁令，阻止美國商務部禁止TikTok在美國境內的資料託管、內容交付服務和其他技術交易，TikTok的母公司字節跳動表示，這些交易會阻止TikTok在美國的使用。

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