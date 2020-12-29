即將迎接2021年，大家都希望自己明年的運勢能更加順利，一掃霉運。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，以下3個生肖在2021年運勢最旺，事業有貴人提攜，財運和桃花運雙雙暴漲，一定要好好把握這一年的好運！

▍第三名：生肖鼠

身為2020年犯太歲之首，生肖鼠在本命年可說是過得一把鼻涕、一把眼淚，幸好到了辛丑牛年，屬鼠的主場就要到來，在牛年屬於「六合」的生肖鼠，再加上吉星「歲和」、「學堂」入命，前者六合代表今年一整年都將有貴人扶持，更有趨吉避凶的好運；後者吉星降臨則帶給你好人緣、好人脈，與功名仕途好運，因此生肖鼠在2021可說是貴人運暴漲，事業鴻圖大展，若有要考試、面試、考公職、考研究所的生肖鼠，今年成功上岸絕不是問題！

好運月：農歷四月、六月、八月、十一月、十二月。

▍第二名：生肖虎

生肖虎在2020年可說是吉中藏凶，許多你原本以為的好運，等實際接觸了才發現一切都是一場空。不過辛丑牛年有「太陽」、「紅鸞」、「天乙」等眾多吉星照拂，生肖虎終於迎來好運翻身！牛年可說是諸事順遂、稱心如意，在事業上有貴人提攜；愛情上無論單身者、有伴者皆有婚姻之喜降臨；財運方面則是正財發威，升官加薪都指日可待，且最重要的是你的好運將可延續到2022年，請生肖虎好好把握牛年好運吧！

好運月：農歷二月、五月、八月、十月。

▍第一名：生肖猴

生肖猴在2020年整體上是小波折不斷，雖不是非常倒楣的事，但各種不順累積起來，也是夠讓你鬱悶灰心了。幸好辛丑牛年生肖猴有「天喜」、「龍德」、「紫微」、「歲殿」吉星拱照，生肖猴終於能一掃霉運，在2021年順利否極泰來！首先愛情運上能幫助你引來正緣桃花、更有婚運降臨；整體運上更有壓制凶神、趨吉避凶、貴人到來的好運。另外牛年肖猴者可以多做善事，吉星會為你帶來福氣與貴人運。

好運月：農歷二月、八月、十一、十二月。

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(中時新聞網)