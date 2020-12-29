台灣人對開放含瘦肉精美豬進口政策的反應。（台灣民意基金會提供）

台灣人對開放含瘦肉精美豬進口政策的反應。（台灣民意基金會提供）

蔡政府開放萊豬引發爭議，台灣民意基金會今天公布最新民調，三成基本上滿意蔡政府開放進口，六成三不滿意，不滿意者比滿意者多32.7個百分點，強烈不滿意者已佔成年人口總數的四成二。基金會董事長游盈隆表示，開放萊豬進口政策正遭遇主流民意強烈反彈，蔡政府始終無法說服社會大眾接受。

台灣民意基金會今天在台大校友會館，針對「2020蔡政府重大施政表現」舉行十二月全國性民調發表，在開放美國萊豬進口政策方面，民調顯示，6.8％非常滿意，23％還算滿意，20.1％不太滿意，42.4％一點也不滿意，7.8％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，和上個月相比，台灣人滿意和不滿意開放美國萊豬進口的民意反應模式略有轉變。滿意的人增加2.4個百分點，不滿意的人減少4.1個百分點。但整體來說，蔡政府在這個重要的民意戰場上顯然續屈居絕對的劣勢，蔡英文執政團隊迄今仍未能有效說服多數人民接受美國萊豬進口。

從今年2020年9月以來，台灣民意基金會連續四次全國性調查的結果，反對開放美國萊豬進口的台灣成年人口比例一直都在六成以上，最高還高到66.7％，贊成開放的人口比例始終不超過三分之一。

游盈隆認為，這充分顯示，自八月底蔡英文總統宣佈這項政策以來，蔡政府始終無法成功說服社會大眾接受或消除眾多反對者疑慮，有養癰為患之虞。

從政黨傾向分析，民進黨支持者中，有五成八基本上滿意開放含萊劑美豬進口，三成五不滿意；國民黨支持者中，九成六不滿意，民眾黨支持者中，八成三不滿意，時代力量支持者中，也有六成五不滿意；中性選民中，則是有六成九不滿意。

無論從年齡層、教育程度還是職業來看，不滿意開放含萊劑美豬進口的人都佔絕對多數。從地緣政治角度看，六都包括台南市和高雄市在內，不滿意者也都超過滿意者，六都以外16縣市也是一樣。

游盈隆表示，具體地講，以民進黨大本營雲嘉南，四成滿意，四成五不滿意；以台南市來說，四成三滿意，四成四不滿意。整體來講，台中市以北四都，加上六都以外16縣市，不滿意的比例都遠遠超過滿意的比例。

此外，針對蔡英文政府維護食品安全的表現，四成七基本上滿意，但有高達四成九不滿意，不滿意者略多於滿意者，且強烈不滿意者有二成七之多。

游盈隆認為，食安疑慮已成蔡政府當前及未來頭痛的問題，也難怪當美國萊豬開放進口在即，食安疑慮會很快浮現在大眾腦海中。展望未來，當日本核災區周邊四縣市食品可能開放進口時，一場新的食安風暴似已隱然成形。

(中時 )