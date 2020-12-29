為了讓更多民眾關注環境教育，全家便利商店宣布攜手「看見．齊柏林基金會」合作，共同設計三款「看見台灣」限量公益禮物卡，以齊柏林導演高空拍攝的台灣河流、海岸、城市之影像進行設計，全家表示，每售出一份，全家都將捐贈5％金額至「看見·齊柏林基金會」，最高將捐贈100萬元，展現全家支持環境教育的企業理念！

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家長期透過通路力量發揮社會價值，今年10月初攜手「看見·齊柏林基金會」，一同推動「全家一起看見台灣」五年一億公益零錢捐計畫，計畫甫上線2個月，零錢捐募捐金額已近千萬，較前一年同期成長近一成，凸顯群眾透過投下零錢，展現對台灣之美需持續被「看見」理念之認同感。

為加速推動環境教育進一步落實於生活日常，全家表示，除了透過店舖協辦台北、宜蘭兩場環境主題講座之外，更贊助「看見·齊柏林基金會」與台灣海洋教育推廣協會的「逐岸—海岸行腳」活動，讓民眾透過五天四夜的蘇花古道徒步行腳旅程，瞭解保護海洋環境的重要性。

此外，為提供群眾多元管道支持及關注環境議題，全家表示，此次與「看見·齊柏林基金會」深化合作，以海、河、城市為核心意象設計「看見台灣」公益禮物卡，以齊柏林導演高空拍攝的影像中，挑選出宜蘭龜山島（海）、花蓮溪出海口（河）、台北黃昏暮色（城市）三張高空影像做為圖像，外觀部份再以相機樣式進行設計，最後將禮物卡放於其中，如同齊柏林導演透過相機，持續紀錄台灣之美。

全家表示，「看見台灣」公益禮物卡每份售價2,000元，民眾即日起可透過FamiPort進行訂購，首波發行3,000份，只要每售出一份，全家將捐贈100元至看見．齊柏林基金會，最高將捐贈達100萬元，一起化身守護台灣的溫柔力量。

不僅如此，全家表示，與「看見·齊柏林基金會」也持續透過影像力量紮根環境教育，正式曝光的《美麗台灣2.0》完整版影片，收錄齊柏林導演過去未曾公開過的空拍影像，並邀請原擔綱《看見台灣》配樂的何國杰大師再度操刀，讓民眾從高空角度看見台灣之美。「看見·齊柏林基金會」也將此次逐岸—海岸行腳活動進行影像紀錄，讓民眾透過壯闊海岸的徒步行腳旅程看見台灣。

全家與「看見．齊柏林基金會」展開四大環境教育計畫，分別是：「齊柏林空間．環境教育基地營」、「看見台灣．逐岸行腳紀錄片」、「下一個齊柏林·飛閱攝影紀錄雙年獎」及「小小齊柏林．看見台灣校園公播計畫」，從教育基地、校園扎根、導演培育、環境紀錄不同面向紮根環境教育。

全家也宣布，「齊柏林空間．環境教育基地營」、「小小齊柏林．看見台灣校園公播」兩大計畫正式啟動，將陸續邀請1萬名學童到齊柏林空間參觀體驗台灣環境議題，也公佈「小小齊柏林．看見台灣校園公播」環境影片教育講座的申請辦法，持續讓民眾透過多元管道讓環境教育走進日常生活。

(工商 )