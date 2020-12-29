中國人民銀行29日公開市場進行人民幣（下同）200億元7天期逆回購，中標利率維持2.2％。

香港信報29日報導，考慮到有100億元的到期，單日淨投放100億元。不論是操作規模還是淨投放量，29日與28日相同。

報導稱，本週五（1月1日）為2021年元旦假期，當日到期的逆回購將順延至1月4日交收，因此本周統計逆回購到期範圍僅為週一至週四，共計400億元，每日均為100億元。

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