人行29日進行200億元逆回購 10:522020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行29日公開市場進行人民幣（下同）200億元7天期逆回購，中標利率維持2.2％。 香港信報29日報導，考慮到有100億元的到期，單日淨投放100億元。不論是操作規模還是淨投放量，29日與28日相同。 報導稱，本週五（1月1日）為2021年元旦假期，當日到期的逆回購將順延至1月4日交收，因此本周統計逆回購到期範圍僅為週一至週四，共計400億元，每日均為100億元。 保德信投信國際奉獻日 送愛到家扶 大成三引擎帶動 營運喊衝 (工商 ) #逆回購 #淨投放 #元旦假期 #中國人民銀行 #公開市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東方 完成首批i12面板出貨 04:102020/12/29 全球財經 逆倫弒親 精神鑑定成定罪關鍵 04:102020/12/29 社會新聞 《興櫃股》亨泰光學12月29~31日競價拍賣 10:502020/12/29 財經 雙節加強防疫 陸嚴控群聚活動 04:102020/12/29 話題觀察 攻社區團購 京東 砸8億港元入股中國地利 04:102020/12/29 全球財經 《國際金融》疫苗接種＋美國紓困計畫 歐股連四漲 09:422020/12/29 財經 美國線買艙費 元月漲1倍 04:102020/12/29 財經要聞 比特幣驚漲的新啟示 04:102020/12/29 時論廣場 大陸需要更長的戰略機遇期 04:102020/12/29 論壇廣場 基本面勇 特別股2021年續衝 04:102020/12/29 投資理財 《盤中解析》空壓增強 觸14547新高後翻黑 10:332020/12/29 財經 財經熱門新聞 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司 - 財經 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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