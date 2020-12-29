「人民日報海外版」望海樓欄目刊登文章稱，隨美國政府換屆調整，中美關係或迎來轉圜發展的空間，中美雙方應抓住時機，實現對兩國關係的再認識、再定向、再啟航。

香港信報29日報導，署名國際問題觀察員梅齊楚的文章指出，希望美國新一屆政府能夠重新審視中美關係和對中政策，採取理性、務實的對中政策，同中方一道努力推動中美關係重回正確軌道。

文章表示，中美關係再認識，其核心是客觀、正確看待彼此和中美關係。中美關係再定向，其核心是明確方向，為兩國關係設定正確航線。

文章指出，中美關係再啟航，其核心是消除阻力、注入動力，中美應適時恢復經貿、科技、軍事、執法、人文、地方等雙邊領域交往合作，還應妥善處理和管控分歧，避開航行道路上的「暗礁」和「湍流」，確保中美關係行穩致遠。

文章稱，台灣、香港、新疆等問題事關中國核心利益，是中美關係中高敏感、高風險的「易燃點」。中美雙方處理這些問題時要慎之又慎，避免引爆這些問題的危險引信。

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