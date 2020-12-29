長榮(2603)持續挾著基本面強勁需求，股價今天開盤不久隨即攻頂，是2003年3月以來，再次見到40元價位。但開盤一小時，已經爆出45萬張大量，突破上周一(12月21日)創下的44.6萬張的歷史天量，股價一度由紅翻黑，可觀察高檔是否進行換手。

明年的貨櫃航運有機會迎來類似2010年大多頭行情，在陽明率先公布11月的驚人獲利後，法人報告一路上調貨櫃三雄的獲利及目標價，陽明(2609)甚至看到2021年賺接近一個資本額的預估，長榮先前法人調升至8元，後續有機會持續調升獲利預估，最新長榮預估目標價接近50元。

三大法人上周五開始積極加碼長榮，繼上周五買超36469張之後，昨天又買超6982張，融資也呈現一路上揚，昨天融資大增2.38萬張，融資使用率攀升到24.42％，已經是近期的新高。技術面上，與5日線乖離過大，籌碼今天爆量後出現鬆動，短線籌碼有待沈澱。

(時報資訊)